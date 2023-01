Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Reifen abgefahren und Hauptuntersuchung fällig

Nicht mehr ausreichend Profil war an den Reifen eines Autos am Mittwoch in Heidenheim.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife stoppte einen 46-Jährigen gegen 23.30 Uhr in der Schloßhaustraße. Bei der routinemäßigen Kontrolle des Fahrzeuges stellten die Polizisten fest, dass die beiden rechten Reifen bis auf 0,5 mm abgefahren waren. Außerdem war die Hauptuntersuchung für den Pkw bereits seit mehreren Monaten abgelaufen. Die Fahrer muss nun mit zwei Anzeigen rechnen. Für die mangelhafte Bereifung ist ein Bußgeld von 60 Euro und einen Punkt in Flensburg fällig.

Hinweis:

Das Profil der Reifen eines Fahrzeugs hat entscheidenden Einfluss auf seine Fahreigenschaften. Es bestimmt, wie hoch die Haftung in Kurven und bei nasser Fahrbahn ist, welche Zugkraft beim Anfahren wirksam wird und es sorgt zudem für einen möglichst kurzen Bremsweg. Aus diesem Grund schreibt der Gesetzgeber für alle Fahrzeuge Mindestprofiltiefen vor. Jeder umsichtige und verantwortungsvolle Teilnehmer am Straßenverkehr sollte die Reifen an seinem Fahrzeug regelmäßig prüfen. Damit alle sicher ankommen.

