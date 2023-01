Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladendieb in Haft

Festgenommen wurde ein 27-Jähriger nach einem Ladendiebstahl am Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Zur Mittagszeit beobachtete ein Ladendetektiv den 27-Jährigen in einem Geschäft in der Bahnhofstraße. Der nahm Schuhe aus einen Karton und ging in Richtung Ausgang. Als der Zeuge den Mann aufhalten wollte, warf der 27-Jährige die Schuhe weg und flüchtete. Die Polizei fahndete nach dem Mann. Dank der Personenbeschreibung konnte dieser kurze Zeit später in der Nähe festgenommen werden. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Er wurde beim Amtsgericht vorgeführt und der Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Der 27-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

+++++++ 0106685 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell