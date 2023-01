Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unfall auf glatter Straße

Am Donnerstag kam ein Autofahrer bei Biberach von der Straße ab.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 2 Uhr. Der 22-Jährige war mit seinem Audi auf der B312 von Biberach in Richtung Riedlingen unterwegs. Auf Höhe Burrenwald verlor er die Kontrolle über sein Auto. Der Fahrer geriet aufgrund von Glätte ins Rutschen und nach rechts in den Grünstreifen. Der 22-Jährige versuchte noch Gegenzulenken und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort stieß der Audi in eine Böschung und kam zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der an der Front beschädigte Audi musste durch einen Abschlepper geborgen werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.

Die kalte Jahreszeit birgt ihre Tücken: Minustemperaturen, Tauperioden, Schnee, Eis, überfrierende Nässe. Diese Umstände in Verbindung mit oftmals schlechten Sichtverhältnissen erfordern höchste Konzentration im Straßenverkehr. Besonders Glatteis birgt große Risiken. Die Gefahr für glatte Straßen besteht an schattigen Orten, etwa bei Wäldern oder Tunnelausfahrten, ebenso wie auf Brücken. Eben überall dort, wo die Straße der Witterung besonders stark ausgesetzt ist. Nicht überall weisen Schilder auf die Gefahr hin.

