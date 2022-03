Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

Am 03. März (Donnerstag) ereignete sich um kurz nach 17 Uhr in Vinn ein Verkehrsunfall, bei dem ein 16 Jahre alter Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der Jugendliche befuhr mit seinem Rad die Straße Vinn in Fahrtrichtung Kirchhoven. Zeitgleich fuhr ein 61-jähriger Waldfeuchter mit seinem PKW die Trevelstraße aus Karken kommend in Fahrtrichtung Haaren. Im Kreuzungsbereich Trevelstraße / Vinn kam es dann zum Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad. Hierbei verletzte sich der 16-jährige so schwer, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell