POL-UL: (BC) Schwendi - Einbrecher kommen durch den Keller

Von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte in ein Gebäude bei Schwendi ein.

Ulm (ots)

Zwischen 18 Uhr und 14 Uhr hebelten Unbekannte ein Kellerfenster an dem Gebäude in der Hauptstraße auf. Auf ihrer Suche nach Brauchbarem durchwühlten die Einbrecher mehrere Zimmer. Über eine unverschlossene Tür gelangten sie in die Werkstatträume. Dort fanden sie einen verschlossenen Wandschrank, den sie aus der Verankerung rissen. In dem und in einer Geldkassette befand sich wohl Bargeld. Beides nahmen sie mit. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Kriminalpolizei Biberach (Telefon 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den Einbrechern.

Sollten Sie etwas bemerken, was ihnen verdächtig vorkommt, rufen Sie sofort die Polizei. Gerade bei der Bekämpfung von Einbrüchen ist die Polizei auf die Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Zögern Sie also nicht und wählen Sie sofort die 110. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass Einbrecher auf frischer Tat von der Polizei angetroffen werden oder aus ihrem Anruf entscheidende Hinweise ergehen. Kontrolliert die Polizei aufgrund eines solchen Hinweises einen potentiellen Einbrecher, wird er aufgeben. So lässt sich ein Einbruch nicht nur verhindern, die Polizei erlangt auch Hinweise auf Verdächtige. Das hilft, Straftaten aufzuklären und Einbrecher aus dem Verkehr zu ziehen.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

