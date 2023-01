Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH)(UL) Giengen a.d. Brenz, Langenau - Holztansporter und Anhänger mit Pferdemist überladen

Am Mittwoch kontrollierte die Polizei den Verkehr auf der A7 bei Giengen an der Brenz und Langenau.

(HDH) Gegen 10 Uhr war der Holztransporter auf der A7 in Richtung Süden unterwegs. Einer Polizeistreife fiel der Sattelzug auf. Deshalb führten die Beamten auf dem Tank- und Rastplatz Lonetal-Ost eine Kontrolle bei dem 30-Jährigen Fahrer des Mercedes-Gespanns durch. Der Auflieger war mit Fichtenstämmen beladen und hatte augenscheinlich zu viel geladen. Bei einer Wiegung wurde festgestellt, dass der Holztransporter insgesamt 47,5 Tonnen wog und somit um 7,5 Tonnen überladen war. Seine Fahrt durfte der Lkw fortsetzen. Der 30-Jährige muss nun mit einem Bußgeld von mindestens 140 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

(UL) Gegen 8.40 Uhr fiel einer Polizeistreife ein VW-Bus mit Pferdeanhänger zwischen den Anschlussstellen Niederstotzingen und Langenau auf. Da für die Beamten kein Tier sichtbar war, der Anhänger aber einen sehr stark beladenen Eindruck machte, führten sie eine Kontrolle auf einem Parkplatz durch. Anstatt einem Tier hatten sich in dem Anhänger größere Mengen an Pferdemist befunden. Bei einer Wiegung wurde festgestellt, dass der Anhänger insgesamt 3240 kg wog anstatt der erlaubten 2000 kg. Da das Fahrzeug 62 Prozent überladen hatte, wurde dem 58-Jährigen die Weiterfahrt mit dem Anhänger untersagt. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld von mindestens 235 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

