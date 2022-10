Polizei Düsseldorf

POL-D: Fotofahndung: Betrug mit Bonuspunkten - Mit fremden Daten auf Einkaufstour - Schaden in vierstelliger Höhe - Wer kennt die jungen Männer?

Düsseldorf (ots)

Samstag, 26. März 2022 bis Mittwoch, 08. Juni 2022

Die Polizei Düsseldorf sucht mit Bildern aus Überwachungskameras verschiedener Supermarktfilialen nach zwei mutmaßlichen Betrügern. Den beiden abgebildeten jungen Männern wird vorgeworfen, sich in mehr als hundert Fällen widerrechtlich mit "abgefischten" Nutzerdaten in die Konten von Teilnehmern eines Bonusprogramms eingeloggt zu haben.

Zwischen Ende März und Anfang Juni dieses Jahres bezahlten die Tatverdächtigen in verschiedenen Supermarktfilialen in Düsseldorf Waren oder Gutscheine an der Kasse mit den gesammelten Bonuspunkten anderer. Die beiden Tatverdächtigen erlangten so einen Vermögensvorteil in vierstelliger Höhe.

Hier die Fahndungsfotos:

https://polizei.nrw/fahndung/89525

Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen machen?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211-8700 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell