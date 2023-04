Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: KRAD-Fahrer flüchtete nach Verkehrsunfall

Nordhausen (ots)

Am 21.04.2023 gegen 17.00 Uhr kam es in der Grimmelallee in Nordhausen zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Motorrad und ein PKW beteiligt waren. Nach Zeugenaussagen fuhren beide Fahrzeuge hintereinander in stadtauswärtige Richtung. Der Motorradfahrer soll auf Höhe der Einmündung zur Heinrich-Zille-Straße deutlich beschleunigt und die zulässige Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten haben. Auf Höhe des Abzweiges zum Grimmel bremste er aufgrund stockenden Verkehrs stark, geriet mit dem Motorrad gegen einen Bordstein und kam in der Folge zu Fall. Das Motorrad rutschte im weiteren Verlauf gegen den vorausfahrenden PKW. Anschließend entfernte sich der scheinbar leicht verletzte Motorradfahrer pflichtwidrig vom Ort. Er konnte schließlich an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Nach der medizinischen Erstversorgung des Motorradfahrers musste dieser sich einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Nun wird gegen ihn wegen Unfallflucht und Gefährdung im Straßenverkehr ermittelt.

