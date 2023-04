LPI-NDH: Zwei Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße

Rottleben (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag ein Firmenfahrzeug auf einer Baustelle in Rottleben, am Bachfeld auf. Sie stahlen eine bislang noch unbekannte Menge an Werkzeug. Zur Höhe des Schadens sind noch keine Angaben möglich. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

