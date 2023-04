Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto beschädigt und geflüchtet, die Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Die Polizei in Nordhausen sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch, 12. April, auf dem Parkplatz der Ballspielhalle an der Hesseröder Straße ereignete. Zwischen 19.30 und 21 Uhr beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug einen geparkten schwarzen Peugeot SUV 2008 am Heck erheblich. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

