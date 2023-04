Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ortstafeln verschwunden, die Polizei sucht Zeugen

Greußen (ots)

In der Nacht von Dienstag, 21. zu Mittwoch 22. März, stahlen Unbekannte drei Ortstafeln in der Verwaltungsgemeinschaft Greußen. Betroffen sind zwei Tafeln Niedertopfstedt aus Richtung Trebra und in Richtung Frömmstedt sowie die Ortsstafel Westerengel an der Westerengler Hauptstraße. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Diebstählen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Ortstafeln geben können. Wo sind die Tafeln aufgetaucht? Wer hat möglicherweise den Diebstahl beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

