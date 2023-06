Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer auf Friedhof - Störung der Totenruhe

Herscheid (ots)

Unbekannte haben am Wochenende ein Feuer auf dem evangelischen Friedhof an der Oberdorfstraße entzündet. Grabkerzen wurden umgeworfen, eine Grableuchte beschädigt, ein Wasserschlauch von einer Entnahmestelle demontiert und im Feu-er auf einem der Wege verbrannt. Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung meldeten den Vorfall am Dienstag der Polizei. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe. (cris)

