Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kontrollen des Durchfahrtsverbotes - Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Lüdenscheid (ots)

Die Großkontrollen des Durchfahrtsverbotes für LKW in Lüdenscheid gehen in Woche drei. Rund 200 Polizistinnen und Polizisten kontrollieren dabei - wie bereits veröffentlicht - hunderte von LKW täglich. Dabei stellen die Einsatzkräfte nicht nur mögliche Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot fest. Immer wieder gibt es auch "Beifang". An der Kontrollstelle Lüdenscheid Nord kontrollierten die Beamten so zum Beispiel am Montag, gegen 22:00 Uhr, einen 61-Jährigen aus Ibbenbüren, der mit seinem Lastkraftwagen mit inkludiertem Gussasphalt-Transportkocher unterwegs war. Bereits bei der ersten Kontaktaufnahme stieg den Kontrollkräften Alkoholgeruch in die Nase. Ein Vortest erhärtete den Verdacht. Der Mann pustete 1,3 Promille an. Für den 61-Jährigen ging es zur Polizeiwache. Dort wurde ihm durch einen Arzt Blut abgenommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Kontrollen werden unterdessen mindestens bis zum Ende nächster Woche im etablierten Umfang weiter gehen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell