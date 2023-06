POL-EU: Alkoholisiert im Graben gelandet

Bad Münstereifel (ots) - In der Nacht zum heutigen Freitag (2. Juni) wurde bereits zum dritten Mal in einen Kiosk in der Josef-Jonas-Straße eingebrochen. Unbekannte schlugen gegen Mitternacht die Eingangstür des Kiosks ein und entwendeten eine unbekannte Anzahl an Tabakwaren. Die Schadenshöhe liegt im oberen vierstelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen ...

