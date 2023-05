POL-EL: Lathen - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Uelsen (ots) - Am Samstag, den 20. Mai zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein verschlossenes Fahrrad der Marke "Bratavus" am Hallenbad an der Straße Zum Waldbad in Uelsen. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Uelsen unter 05942 922150 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

