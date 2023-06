POL-EU: Einbrecher warfen Scheibe mit Stein ein

Zülpich (ots) - Ein Zeuge konnte am Donnerstagabend (1. Juni) gegen 18.30 Uhr in einer Baustelle in der Mülheimer Straße beobachten, wie ein Mann (21) aus Köln einige Kupferrohre an den seitlichen Ausgang der Baustelle gelegt hat. Seinen Pkw hatte er einige Meter entfernt abgestellt. Bevor es zum Diebstahl kam, konnten Polizeibeamte den Kölner antreffen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige gefertigt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

