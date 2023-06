Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheibe von Kia Picanto eingeschlagen/Telefonbetrüger gibt sich als Bankangestellter aus

Lüdenscheid (ots)

Ein an der Schillerstraße parkender Kia Picanto wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 20:00 und 03:20 Uhr, durch einen unbekannten Täter beschädigt. Ein Zeug stellte die eingeschlagene Seitenscheibe in der Nacht fest und informiert die Polizei. Entwendet wurde offenbar nichts. Konkrete Täterhinweise liegen bisher nicht vor. (schl)

Ein falscher Bankangestellter hat eine 51-jährige Lüdenscheiderin am Montag um einen mittleren dreistelligen Betrag gebracht. Die Geschädigte erhielt zunächst eine SMS, dass sie in Kürze einen Anruf ihres Beraters erhalten werde. Wenig später meldete sich dann ein falsche Bankberater am Telefon. Gemeinsam nahm man nachfolgend eine angebliche Umstellung am Push-Tan Verfahren vor. Wenig später stellte die 51-Jährige fest, dass ein mittlerer dreistelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht wurde. Sie ließ ihr Konto sperren und informierte die Polizei. Die Polizei warnt weiterhin vor Betrügern am Telefon. Geben sie niemals Kontodaten oder andere sensible Daten am Telefon heraus. (schl)

