POL-MK: Süße Beute

Altena (ots) - Eine 19-jährige Frau hat sich am Sonntagmittag von Lüdenscheid aus mit einem Taxi nach Altena bringen lassen. Am Ziel angekommen, teilte sie dem Taxifahrer mit, dass sie kein Geld habe, aber sie könne eben Geld von ihrer Mutter holen. Damit verschwand sie in einem Mehrfamilienhaus. Der Taxifahrer wartete eine Stunde vergeblich, bis er die Polizei rief. Die holte die Frau aus der Wohnung. Bezahlen konnte sie allerdings immer noch nicht: Die Mutter war nicht ...

mehr