Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Einbrüche in Wolfartsweier in der Nacht zum Dienstag

Karlsruhe (ots)

Mehrere Einbrüche wurden in der Nacht zum Dienstag in Karlsruhe-Wolfartsweier verübt.

Nach einem Einbruch in der vergangenen Woche verschafften sich unbekannte Täter erneut Zutritt zum Freibad in der Schlossbergstraße. Dieses Mal entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld und diverse Getränke.

In der selben Nacht drangen Diebe gewaltsam in eine Gärtnerei in der Steinkreuzstraße ein. Dort entwendeten sie ebenfalls eine geringe Menge Bargeld und diverse Werbeartikel.

Außerdem drangen Einbrecher in ein Gebäude auf dem Gelände des Festplatzes in der Wettersteinstraße ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entfernten sich schließlich wohl ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gehen die Ermittler des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach davon aus, dass alle Einbrüche von denselben Tätern verübt wurden.

