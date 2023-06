POL-MK: Taxirechnung geprellt

Halver (ots) - In der Nacht zum Samstag wurde aus einem nicht verschlossen Am Sportplatz abgestellten Mercedes ein Portemonnaie vom Beifahrersitz gestohlen. Am Freitag, kurz nach 21 Uhr, kontrollierte die Polizei auf einem Spielplatz an der Weststraße einen Jugendlichen. Als ihn die Polizeibeamten ansprachen, packte er aus - insgesamt vier Tütchen mit geringen Mengen oder Anhaftungen von Cannabis sowie einen Crusher. ...

