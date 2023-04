POL-OG: Achern - Mehr als nur ein Spatz in der Hand

Friesenheim (ots) - In einer Gemeinschaftsunterkunft am Flugplatz kam es am Montagabend kurz vor Mitternacht zu einer handfesten Auseinandersetzung. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen gerieten zwei 29-Jährige aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Hierbei erlitten beide so schwere Verletzungen, dass diese in örtlichen Kliniken behandelt werden mussten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. /ag ...

mehr