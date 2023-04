Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Schwer verletzt

Rheinau (ots)

Ein schwer verletzter Zweiradfahrer ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 13.45 Uhr auf der sogenannten "EDF Straße" im Bereich des Baggersees Honau zugetragen hat. Der 22-jährige Fahrer einer nicht zugelassenen Honda war in Richtung Honau unterwegs, als er in einer Rechtskurve mutmaßlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam zu Fall und rutschte auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Renault eines 57-Jährigen kollidierte. Der Zweiradfahrer musste schwer verletzt in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ungefähr 8.000 Euro. /ag

