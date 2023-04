Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrzeugüberschlag mit leicht verletzten Personen

Lahr (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Verkehrsunfall von zwei heranwachsenden Männern mit anschließendem Fahrzeugüberschlag in der Weiherstraße. Der 19-jährige Autofahrer soll aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die örtlichen Gegebenheiten zwischen Lahr und Sulz nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein, wodurch es zu einer Kollision mit einem Zaun unmittelbar neben der Fahrbahn gekommen sei. In der Folge kam es zum Überschlag des Fahrzeuges. Der 19-jährige Fahrzeugführer sowie sein 18-jähriger Beifahrer haben leichte Verletzungen davongetragen. Die beiden Heranwachsenden wurden für die weitere medizinische Versorgung in das Klinikum in Lahr gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 7.000 Euro und musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

