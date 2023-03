Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Kessenich: Trickdiebstahl durch falsche Teppichverkäufer

Bonn (ots)

Am vergangenen Freitag (10.03.2023) wurde eine 83-jährige Frau aus Bonn-Kessenich Opfer eins Trickdiebstahls. Unbekannte hatten die Geschädigte einige Tage zuvor angerufen und vorgegeben, einen Teppich verschenken zu wollen. Dieses Angebot hatte die Frau aber abgelehnt. Am Freitagmittag, gegen 12:55 Uhr, erschienen dann zwei Männer an der Wohnungstür der 83-Jährigen und gaben sich als Teppichverkäufer aus. Nachdem ihnen Einlass gewährt wurde, verwickelte einer der Männer die Seniorin in ein Gespräch. Diesen Umstand nutzte der andere Tatverdächtige um unter dem Vorwand, zur Toilette zu gehen, die Wohnung nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Dabei entwendete er mehrere Geldbörsen mit Bargeld. Als die Geschädigte wenige Minuten nachdem die Männer die Wohnung verlassen hatten das Fehlen der Geldbörse bemerkte, informierte sie die Polizei.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgend beschrieben werden:

Person 1: klein - etwa 40 Jahre alt - Dreitagebart - trug Jeans mit Pullover

Person 2: etwa 1,80 m groß - schlanke Statur - dunkle Haare - trug eine dunkle Jacke

Sie sollen mit einem weißen Kleinwagen mit der Städtekennung "DO" im Kennzeichen vom Tatort davongefahren sein.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und warnt erneut davor, Unbekannte ins Haus oder die Wohnung zu lassen:

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet in die Wohnung zu lassen.

Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre. Ist keine Türsperre vorhanden, öffnen Sie nicht. Sprechen Sie durch die geschlossene Tür.

Lassen Sie unaufgefordert kommende Vertreter, Verkäufer oder mutmaßliche Amtsträger nicht in Ihre Wohnung - lassen Sie sich einen Ausweis zeigen und kontaktieren sie den vermeintlichen Auftraggeber im Zweifel telefonisch. Recherchieren Sie vorher selber eine Telefonnummer.

Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen eine Person verdächtig vorkommt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell