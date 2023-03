Polizei Bonn

POL-BN: Pkw-Kontrolle in Wachtberg-Fritzdorf - Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt

Bonn (ots)

Am 12.03.2023, gegen 03:45 Uhr, hielt eine Streifenwagenbesatzung der Bonner Polizei im Bereich der Assenmachergasse in Wachtberg-Fritzdorf einen Pkw zur Durchführung einer Verkehrskontrolle an.

Bei der Überprüfung nahmen die Einsatzkräfte mutmaßlichen Alkoholgeruch im Wageninneren wahr. Nachdem ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,4 Promille ergeben hatte, wurde die Entnahme einer Blutprobe zur Beweissicherung angeordnet - den Führerschein des 29-Jährigen stellten die Beamten sicher.

Das zuständige Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinwirkung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell