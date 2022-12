POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mit über zwei Promille Alkohol am Steuer: Autofahrerin muss Führerschein abgeben

Eutingen im Gäu (ots) - Am Samstagabend ist ein bislang Unbekannter gewaltsam in ein Wohnhaus im nördlichen Bereich von in Eutingen im Gäu eingestiegen. Nach jetzigem Stand hebelte der Täter in der Zeit zwischen etwa 17:55 Uhr und 18:25 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangte so in das Anwesen in der Albblickstraße. Dort wurden Schränke geöffnet und ...

