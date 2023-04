Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Jung und übermotiviert

Steinach (ots)

Das Aufeinandertreffen übermotivierter junger Männer am Freitagabend in der Kolpingstraße zieht nun mehrere Strafverfahren nach sich. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei 18 und 20 Jahre alter Männer mit ihrem Auto von Zell am Harmersbach in Richtung Steinach unterwegs. Ein nachfolgender VW Golf mit einem 19-Jährigen am Steuer soll den Vorausfahrenden mehrfach dicht aufgefahren sein. In der Kolpingstraße soll es dann kurz vor 23 Uhr zu gegenseitigen Bedrohungen gekommen sein. Der 19-Jährige soll hierbei eine Schreckschusswaffe aus seinem Wagen geholt und seine beiden Kontrahenten damit bedroht haben. Seitens des 20-Jährigen sollen verbale Drohungen in Richtung des ein Jahr jüngeren ausgesprochen worden sein. Das Corpus Delicti konnte im Zuge einer erfolgten Durchsuchung zusammen mit entsprechender Munition sichergestellt werden. Einen Waffenschein konnte der 19-Jährige nicht vorweisen. Die Beamten des Polizeireviers Haslach ermitteln nun unter anderem wegen Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

