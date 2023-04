Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Plittersdorf - Bei Autodiebstahl ertappt

Rastatt (ots)

Einem 17-Jährigen wird vorgeworfen, am Sonntagmorgen in eine Garage in der Bühlstraße eingedrungen zu sein und daraus einen Kleinwagen mit Originalschlüssel gestohlen zu haben. Pech für den Jugendlichen, dass ihm genau in dem Moment der rechtmäßige Wagenbesitzer in einem anderen Fahrzeug entgegenkam, als der mutmaßliche Dieb gerade in Richtung einer dortigen Bushaltestelle davonfuhr. Weiterhin in Unkenntnis, dass er bei seinem Vorhaben ertappt wurde, wollte der 17-Jährige mutmaßlich weitere an der Bushaltestelle wartende Personen in seinem ergaunerten Gefährt aufnehmen. Als sich der Eigentümer dann zu erkennen gab, flüchtete der junge Mann zu Fuß. Hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Rastatt konnten den Flüchtenden im Zuge einer eingeleiteten Fahndung wenig später an der Einmündung der Lange Straße zur Kleinwäldestraße vorläufig festnehmen. Wie ein durchgeführter Atemalkoholtest ans Tageslicht brachte, stand der 17-Jährige mit mehr als 0,5 Promille unter Alkoholeinfluss und ist zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ferner steht der Jugendliche im Verdacht, aus einem in der Dammstraße abgestellten Auto, zwei Brillen entwendet zu haben. Der 17-Jährige muss sich nun wegen verschiedener Delikte der Justiz stellen.

/wo

