POL-OG: Rammersweier - Unfall mit Fahrerflucht, Zeugen gesucht

Rammersweier (ots)

Am Samstagmittag soll ein Autofahrer am ersten Kreisverkehr in Rammersweier, kommend von Durbach, einem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen haben. Der 71-jährige Citroen-Fahrer sei gegen 12:40 Uhr bei dem Einfahren in den Kreisverkehr dafür verantwortlich gewesen, dass der 31-jährige Motorradfahrer im Kreisverkehr stark abbremsen musste um eine Kollision mit dem PKW zu vermeiden. Durch die Vollbremsung stürzte der Motorradfahrer, wobei der Mann leichte Verletzungen davongetragen habe. Das Motorrad sei seitlich zu Fall gekommen und es kann von einem Sachschaden von circa 1.000 Euro ausgegangen werden. Der Citroen-Fahrer sei nach dem Unfallgeschehen ausgestiegen und entschuldigte sich bei dem 31-Jährigen. Daraufhin habe der Mann den Unfallort unerlaubt verlassen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten des Polizeireviers Offenburg musste der 31-Jährige vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Motorradfahrer merkte sich das Kennzeichen des Citroen-Fahrers, wodurch dieser ermittelt werden konnte. Zum genauen Unfallhergang liegen nun unterschiedliche Angaben vor. Zeugen, die etwas zum Einhergehen des Unfalls beobachtet haben könnten, werden gebeten sich an die Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Rufnummer 0781 21 - 2200 zu wenden.

/se

