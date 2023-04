POL-OG: Bühlertal - Nachbarn geraten aneinander

Rastatt (ots) - Einem 17-Jährigen wird vorgeworfen, am Sonntagmorgen in eine Garage in der Bühlstraße eingedrungen zu sein und daraus einen Kleinwagen mit Originalschlüssel gestohlen zu haben. Pech für den Jugendlichen, dass ihm genau in dem Moment der rechtmäßige Wagenbesitzer in einem anderen Fahrzeug entgegenkam, als der mutmaßliche Dieb gerade in Richtung einer dortigen Bushaltestelle davonfuhr. Weiterhin in ...

mehr