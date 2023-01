Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + WhatsApp-Betrüger machen Kasse + Rohbau durchwühlt + Einbrüche in Klein-Karben, Düdesheim, Nidda, Nieder-Mockstadt und Bad Nauheim + Nach Flucht auf der B3 Zeugen gesucht + ...

Friedberg (ots)

Wölfersheim: WhatsApp-Betrüger erbeuten knapp 1.000 Euro -

Ein Betrüger, der sich per Messenger-Dienst "WhatsApp" als Angehöriger ausgab, erleichterte sein Opfer vergangene Woche um knapp 1.000 Euro. Das Opfer erhielt eine WhatsApp-Textnachrichten von einem vermeintlichen Angehörigen über eine bis dato unbekannte Handynummer. Im Text wies der falsche Sohn seine Mutter daraufhin, dass dies seine neue Handynummer sei. Die Mutter reagiert auf die Nachricht ihres "Sohnes", worauf dieser seine Mutter im weiteren Verlauf des Messenger-Chats bat eine Rechnung von knapp 1.000 Euro zu begleichen. Hierzu übermittelte der "Sohn" eine ausländische IBAN. Um ihm aus der "Patsche" zu helfen, überwies die Mutter den geforderten Betrag an die ihr nicht bekannte Kontoverbindung. Erst bei einem späteren Kontakt mit dem Sohn fiel der Betrug auf Um nicht Opfer der Masche zu werden, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Speichern Sie nicht sofort die unbekannte Nummer ab. Überprüfen sie erst, ob es sich bei der neuen Nummer tatsächlich um die Ihres Kindes oder Ihres Verwandten handelt. Hierzu eignet sich nicht die Chatfunktion. Besser ist ein Anruf oder ein Video-Anruf. - Überweisen Sie niemals Geld, ohne vorher mit dem betreffenden Angehörigen persönlich gesprochen zu haben. - Falls Sie mit Festnetz- oder Handynummer im öffentlichen Telefonbuch stehen, veranlassen Sie das Löschen der Nummer. So erschweren sie Betrügern das Leben. - Reden Sie mit Freunden und Verwandten über die Betrugsmaschen. - Informieren Sie die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betrugs wurden.

Karben - Petterweil: Rohbau durchwühlt -

Auf Beute aus einem Rohbau im Solmser Weg hatten es Diebe am zurückliegenden Wochenende abgesehen. Im Zeitraum von Samstag, gegen 17.15 Uhr bis Montag, 08.00 Uhr überwanden die Täter den Bauzaun, betraten die Baustelle und ließen diverse Werkzeuge im Wert von über 10.000 Euro mitgehen. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe ihre Beute mit einem Transporter oder einem Anhänger in Sicherheit brachten. Die Ermittler suchen Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang am Wochenende im Solmser Weg Personen oder Fahrzeuge auffielen. Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Karben - Klein-Karben: Diebe im Gemeindebüro -

Ungebetene Gäste suchten am Wochenende das evangelische Gemeindebüro in der Straße "Am Lindenbaum" auf. Mit einem Stein schlugen sie eine Fensterscheibe ein und kletterten hinein. Im Büro durchwühlten sie den Schreibtisch. Ob die Täter Beute machten, kann noch nicht gesagt werden. Die Einbruchschäden summieren sich auf rund 500 Euro. Zeugen, die die Einbrecher zwischen Samstagnachmittag, gegen 13.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 11.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden.

Büdingen-Düdesheim: Bäckerei Ziel von Dieben -

Keinen Erfolg hatten Einbrecher bei dem Versuch in die Bäckereifiliale beim Netto-Discounter im Elsegrund einzusteigen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe zwischen Samstagabend und Montagfrüh vergeblich an einer Tür zur Filiale hebelten. Zurück blieb ein Schaden von rund 500 Euro. Hinweise zu den Dieben erbitten die Ermittler der Büdinger Polizei unter Tel.: (06042) 96480.

Nidda: Einbrecher scheitern -

Auf Beute aus einem Telekommunikations-Geschäft in der Straße "Raun" hatten es Einbrecher am frühen Montagmorgen abgesehen. Die Täter hebelten ein Fenstergitter aus der Wand und scheiterten letztlich bei dem Versuch das Fenster gewaltsam zu öffnen. Die Polizei schätzt die Aufbruchschäden auf mindestens 500 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen 02.40 Uhr und 03.40 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: Tel.: (06042) 96480 bei der Büdinger Polizei zu melden.

Florstadt - Nieder-Mockstadt: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht -

Ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße beschäftigt derzeit die Friedberger Kriminalpolizei. Wann genau die Täter in das Gebäude eindrangen, kann momentan nicht genau gesagt werden. Der Tatzeitraum liegt möglicherweise in den zurückliegenden zwei Wochen. Fest steht: Die Diebe verschafften sich gewaltsam über die Balkontür Zutritt zum Haus und suchten im Inneren nach Wertsachen. Ob sie Beute machten, ist momentan nicht bekannt. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wem sind im Zusammenhang mit dem Einbruch in den zurückliegenden zwei Wochen Personen oder Fahrzeug in der Schillerstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Nauheim: Über den Balkon eingestiegen -

Im Adlerweg hatten es Einbrecher auf Beute aus einem Einfamilienhaus abgesehen. Am Montag, in der Zeit von 07.30 Uhr bis 13.30 Uhr, schlugen die Täter die Scheibe der Balkontür ein, griffen hindurch und entriegelten die Tür. Im Haus durchsuchten die Diebe Schränke und Kommoden. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner fehlt Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Die Reparatur der Balkontür wird rund 5.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Friedberg - B 3: Lkw-Fahrer flieht nach Unfall -

Mit einem Fahrfehler löste gestern Morgen ein Lkw-Fahrer auf der Bundesstraße 3 bei Friedberg eine fatale Kettenreaktion aus. Ohne sich um die Schäden an drei Fahrzeugen zu kümmern, machte sich der Brummifahrer aus dem Staub. Der Unfallfahrer war gegen 07.35 Uhr von der Anschlussstelle Wöllstadt in Richtung Friedberg unterwegs. Dort geriet er aus bisher nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrspur. Um einen Zusammenstoß mit dem Laster zu vermeiden, bremste die 25-jährige Fahrerin eines dem Laster entgegenkommenden Mazdas stark ab und zog nach rechts. Die ebenfalls 25 Jahre alte Fahrerin eines ihr folgenden Polos leitete eine Notbremsung ein und schaffte es noch vor dem Mazda zum Stehen zu kommen. Diesem Polo wiederum folgte ein Skoda Octavia. Die 59-jährige Fahrerin des Skodas erkannte die Situation offensichtlich zu spät und prallte trotz sofort eingeleiteter Bremsung in das Heck des Polos. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Polo um 180 Grad herum. Die Polofahrerin trug leichte Verletzungen davon, sie klagte an der Unfallstelle über Nacken- und Kopfschmerzen. Skoda und Polo waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Blechschäden summieren sich auf geschätzte 10.000 Euro. Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und fragen: Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Lkw oder dessen Fahrer machen? Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 bei der Polizeistation Friedberg zu melden.

Bad Nauheim: Beim Vorbeifahrern Spiegel abgefahren -

Etwa 300 Euro werden für die Besitzerin eines schwarzen 2-er BMW fällig, nachdem ihr ein flüchtiger Unfallfahrer in der Hochwaldstraße den Außenspiegel beschädigte. Der BMW parkte am Montag, zwischen 11.30 Uhr und 16.00 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 45a. Vermutlich beim Vorbeifahrern touchierte der Unbekannte den Spiegel und gab anschließend Fersengeld. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Karben - Klein-Karben: Unfallflucht in der Straße "Am Breul" -

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen in der Straße "Am Breul" geparkten Citroen. Der graue "Jumpy" stand am Fahrbahnrand. Die Reparatur des Heckschadens wird ca. 800 Euro kosten. Zeugen, die den Zusammenstoß am Freitag, zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 beim Unfallfluchtermittler der Vilbeler Polizei zu melden.

