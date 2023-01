Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bad Nauheim: Körperverletzung nach dem Eishockeyspiel Bad Nauheim gegen Kassel

Friedberg (ots)

Bad Nauheim:

Die Polizei ermittelt seit Freitag (06.01.2023) wegen einer Gefährlichen Körperverletzung nach dem Eishockey Hessenderby der DEL 2 zwischen dem EC Bad Nauheim und den Kassel Huskies.

Gegen 22.40 Uhr hielt sich eine 20-jährige Frau aus Wabern, die als Fan der Kassel Huskies anhand ihres Trikots erkennbar war, am Mannschaftsbus der Gäste auf.

Zur selben Zeit lief eine Gruppe von etwa 15 - 20 Personen der Bad Nauheimer Ultraszene am Bus vorbei. Diese Gruppe versperrte einem Rettungswagen der Johanniter, der langsam hinter dieser herfuhr, den Weg.

Die junge Frau machte die Gruppe aufmerksam und bat, dem Fahrzeug Platz zu machen. Daraufhin wurde sie zunächst aus der Gruppe heraus auf das Übelste beleidigt.

Drei Personen der Gruppe stießen und schubsten die Frau im weiteren Verlauf.

Einer der Drei schlug ihr unvermittelt mit der Faust heftig ins Gesicht. Durch den Schlag wurde die Frau verletzt. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Gruppe entfernte sich in Richtung Golfplatz.

Die Polizei in Friedberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, die auf Wunsch vertraulich behandelt werden. Wer hat den Vorfall in Ablaufphase des Eishockeyspiels mitbekommen? Wer kann Hinweise zu den Personen in der Gruppe geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 06031-6010 oder 06031-601475 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

