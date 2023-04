Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, L89 - Unfallgeschehen noch unklar, Zeugen gesucht

Oberkirch (ots)

Ein 62 Jahre alter Mann schwebt nach einem noch nicht abschließend geklärten Unfallgeschehen auf der L89 zwischen Oberkirch und Renchen in Lebensgefahr. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass er am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr als Fußgänger in Höhe Stadelhofen von einem Mercedes-Sprinter erfasst wurde und sich der Fahrer des Kleinlastwagens von der Unfallstelle entfernte. Fest steht bislang, dass der Leitstelle Ortenau am Donnerstagmorgen der Hinweis über eine am Straßenrand der L89 liegende Person gemeldet wurde. Bei einer Überprüfung durch Kräfte des Rettungsdienstes und des Polizeipostens Oberkirch konnte der Wohnsitzlose gegen 7:15 Uhr unterkühlt im Gras liegend angetroffen werden. Er war ansprechbar, zeigte sich aber wirsch und wenig kooperativ. Zu diesem Zeitpunkt ergaben sich weder Hinweise auf einen Unfall noch auf ein strafrechtlich relevantes Ereignis. Der 62-Jährige wurde daher mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Donnerstagabend meldete sich der 62 Jahre alte Fahrer eines 3,5-Tonners beim Polizeiposten Oberkirch und wollte einen Wildunfall zur Anzeige bringen, der sich am Mittwochabend zwischen Stadelhofen und Erlach zugetragen haben soll. Zunächst war kein Zusammenhang der beiden Vorfälle erkennbar. Nachdem sich der Gesundheitszustand des in die Klinik verbrachten Mannes offenbar verschlechterte und die Polizei am Montagmorgen hierüber in Kenntnis gesetzt wurde, wurden die Ermittlungen intensiviert. Spezialisten des Verkehrsdienstes Offenburg konnten schließlich im Bereich des Auffindeortes des Schwerverletzten Fahrzeugteile sicherstellen, die mutmaßlich mit einem Unfallszenario in Verbindung zu bringen sind. Zur genaueren Untersuchung der sichergestellten Spuren wurden Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums Offenburg hinzugezogen. Ferner wurde zur Erstellung eines rechtsmedizinischen Gutachtens in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Offenburg die Rechtsmedizin Freiburg eingeschaltet. Mögliche Zeugen, die am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr auf der L89 zwischen Oberkirch und Renchen unterwegs waren und Beobachtungen zu dem Fußgänger oder Mercedes-Sprinters gemacht haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21 4200 bei den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg.

/wo

