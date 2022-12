Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Eutin

Fahrradkontrollen durch Auszubildende

Lübeck (ots)

Am Freitag (25.11.) konnten die Auszubildenden der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung (PD AFB) die in der Grundausbildung bereits erlernte Theorie in die Praxis umsetzten. Themenschwerpunkt der Fahrradkontrollen im Eutiner Stadtgebiet war nicht nur die Thematik "Sichtbarkeit" bei den Fahrradfahrenden, sondern auch der "erste Bürgerkontakt" bei den jungen Kolleginnen und Kollegen. Tatkräftig unterstützt wurden sie hierbei von den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Eutin.

Zunächst wurde der Radverkehr auf den Schulwegen kontrolliert. Im Anschluss erfolgte eine Ausweitung der Fahrradkontrollen auf das Stadtgebiet. So konnte das Thema "Sichtbarkeit" auch mit den erwachsenen Verkehrsteilnehmern und Verkehrsteilnehmerinnen erörtert werden.

Bereits am 21.11. und am 23.11.2022 waren die Auszubildenden im Bereich Plön unterwegs. An den insgesamt drei Kontrolltagen waren 72 Beamtinnen und Beamte der PD AFB im Einsatz und überprüften ca. 975 Fahrräder. Es wurden etwa 280 Fahrräder beanstandet und jeweils Kontrollberichtsverfahren eingeleitet.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, insbesondere in der dunklen Jahreszeit die Fahrradbeleuchtung vor Fahrtantritt zu überprüfen und helle oder reflektierende Bekleidung zu tragen.

