Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte brechen in Turnhalle an Realschule ein/Kupfer aus Firma entwendet/Versuchter Einbruch auf Firmengelände

Letmathe (ots)

Gegen 15:00 Uhr beobachteten zwei Zeuginnen am Freitag drei Personen, die über eine Tür in die Turnhalle der Realschule Letmathe einbrachen. Kurze Zeit später flüchteten sie mit zwei Fahrrädern und einem E-Scooter in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Sie konnten durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Eine genaue Personenbeschreibung liegt nicht vor. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. (schl)

Über ein Lüftungsgitter verschafften sich unbekannte Täter über das Wochenende Zutritt zu einem Lagerraum einer Firma in der Straße Zur Helle. Über einen Notausgang transportierten sie anschließend eine unbekannte Menge Kupfer hinaus. Für den Abtransport nutzen die Täter offenbar ein größeres Fahrzeug. Zeugen, die im Tatzeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Letmathe unter 02374/50290 in Verbindung zu setzen. (schl)

Zu einem Einbruchsversuch kam es am frühen Sonntagmorgen an der Oeger Straße. Ein Zeuge hatte eine Frau und drei Männer beobachtet, die sich mit einem bräunlichen Van der Marke Citroen, gegen 05:30 Uhr, auf dem Gelände einer dortigen Firma aufhielten. Die Personen entfernten sich im weiteren Verlauf. Als der Firmeninhaber nach Hinweis durch den Zeugen sein Gelände kontrollierte, stellte er Schäden an einer Tür und einem Fenster einer Hütte fest. Die Täter gelangten nicht ins Innere. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Letmathe unter 02374/50290 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell