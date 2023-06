Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schlägereien am Sternplatz/Versuchter Einbruch in Vereinsräume/Werkstatteinbruch/Pfefferspray in Bus versprüht/Renitente Ladendiebin

Lüdenscheid (ots)

Am Sternplatz auf dem "Rummel in der Stadt" flogen am Wochenende gleich zwei Mal die Fäuste. Ein Unbekannter war dort am Freitagabend mit einem 14-Jährigen, gegen 20:00 Uhr, in eine Rangelei geraten. Der 14-Jährige wurde leicht verletzt. Der Unbekannte wird als 175-180cm groß und mit schwarzer Jacke und Jogginghose beschrieben. Ein paar Stunden später kam es, gegen 00:45 Uhr, zu einer weiteren Auseinandersetzung. Ein Unbekannter hatte einem 23-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er flüchtete anschließend fußläufig. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt jeweils wegen Körperverletzung. (schl)

An der Jahnstraße versuchte ein unbekannter Täter zwischen Donnerstagabend, 19:45 Uhr und Samstagmorgen, 08:45 Uhr in die Räumlichkeiten zweier Vereine einzubrechen. Entsprechende Einbruchspuren waren an einer Haupteingangstür und zwei Fenstern zu erkennen. Der Täter scheiterte mit seinem Vorhaben offenbar und gelangte nicht ins Innere. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Zwischen Freitagabend, 20:15 Uhr und Sonntagmittag, 12:20 Uhr brachen Unbekannte in eine Werkstatt eines Unternehmens Am Wendelpfad ein. Die Täter öffneten dazu gewaltsam ein Fenster an der Rückseite der Werkstatt. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Offenbar wurden mehrere Werkzeuge entwendet. Wie hoch der dadurch entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. (schl)

Ein 34-jähriger Lüdenscheider hat am Freitagnachmittag in einem Linienbus Pfefferspray versprüht. Rettungswagen brachten vier Fahrgäste ins Krankenhaus. Gegen 16.40 Uhr bekamen mehrere Fahrgäste in dem Bus der Linie 47 mit, wie einer der Fahrgäste mehrmals per Handy die Feuerwehr anrief und brennende Container meldete. Die hatte sonst allerdings niemand gesehen. Kurz danach kam es zu einem Streit mit einem anderen Mann. Der Tatverdächtige zog das Pfefferspray und sprühte zwei 15-jährigen Mädchen in die Gesichter. Das beißende Gas verbreitete sich im gesamten Bus. Der Fahrer stoppte an der nächsten Haltestelle, ließ seine insgesamt zehn Fahrgäste aussteigen und informierte den Rettungsdienst. Vier Fahrgäste wurden vom Rettungsdienst in Klinikum gebracht, die anderen vor Ort behandelt. Der Name des Tatverdächtigen, der geflohen war, ist der Polizei bekannt. Die ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.(cris)

Eine 51-jährige hat sich am Freitagnachmittag geweigert, ihren Einkauf in einem Discounter an der Volmestraße zu bezahlen. Als die Kassiererin sie bzw. ihren Einkaufsagen festhalten wollte, drohte ihr die Frau mit Schlägen. Die Verkäuferinnen kannten die psychisch auffällige Frau bereits. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen eines räuberischen Diebstahls. (cris)

