POL-MK: Mehrere Schockanrufe im Stadtgebiet

Lüdenscheid (ots) - In der Nacht zum Donnerstag wurde in ein Restaurant an der Heedfelder Straße eingebrochen. Unbekannte öffneten ein Fenster, stiegen in das Lokal ein und entwendeten drei Gastro-Bestellgeräte. In der vergangenen Nacht wurde an der Bromberger Straße in zwei Fahrzeuge eingebrochen. Aus einem grauen Touran wurde ein Laptop gestohlen. Ein schwarzer Passat wurde nur durchwühlt. Offenbar hat der Täter nichts Verwertbares gefunden. (cris) Rückfragen bitte ...

