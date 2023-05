Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Müllsünder ermittelt

Am Dienstag oder Mittwoch entsorgten eine Frau und ein Mann ihren Unrat in Geislingen a.d. Steige.

Ulm (ots)

Zwischen 19 Uhr und 7.30 Uhr müssen die junge Frau und der Mann ihren Unrat neben einem Verkaufsstand in der Rheinlandstraße abgeladen haben, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Ein Zeuge fand die Säcke und meldete es der Polizei. In den Säcken befanden sich Styropor, Plastik, Windeln und Hausmüll. Auch Schriftstücke mit Namen und Anschriften befanden sich unter dem etwa ein Kubikmeter großen Unrat. Der Hinweis führte die Geislinger Polizei auf die Spur einer 22-Jährigen und eines 29-Jährigen. Die Beiden müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Hinweis:

Abfall ist ein allgegenwärtiges Problem. Er fällt täglich an kann die Umwelt erheblich und nachhaltig schädigen. Wir haben in Deutschland Gesetzte, die die Abfallentsorgung im Sinne aller Lebewesen regeln. Verstöße dagegen sind nicht nur umweltschädlich, sondern auch strafbar. Helfen Sie mit, unsere Welt so sauber wie möglich zu halten. Zum Wohle aller.

++++0912671(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell