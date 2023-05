Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Reifen zerstochen

Am Mittwoch zerstach ein Unbekannter in Erbach an mehreren Autos Reifen.

Ulm (ots)

Am frühen Morgen, zwischen 1.30 Uhr und 6.30 Uhr, stand der Skoda eines 32-Jährigen auf dem Parkplatz der Jahnhalle in der Ziegeleistraße. Ein bislang unbekannter Täter zerstach mit einem unbekannten Gegenstand den hinteren linken Reifen am Auto. Im ähnlichen Zeitraum zerstach ein Unbekannter auch im Panoramaweg an fünf weiteren Autos die Reifen. Die Polizei Erbach (Tel. 07305/933959) nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise von Zeugen. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweis:

Stellen Sie sich vor, an Ihrem Auto würde jemand die Reifen zerstechen. Sicher würden Sie von Zeugen erwarten, dass sie sich bei der Polizei melden. "Hinsehen statt wegschauen" lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

++++ 0911606 0917693 (BK)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell