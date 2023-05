Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Asselfingen - Beim Abbiegen zusammengestoßen

Am Dienstag verursachte eine 54-jährige in Asselfingen einen Unfall mit einem Radfahrer.

Gegen 19.25 Uhr fuhr die Frau mit einem Opel in der Stotzinger Straße. Sie war in Richtung Niederstotzingen unterwegs. An einer Kreuzung bog die 54-Jährige nach links in den Stettener Weg ab. Dort war ein 66-Jähriger mit seinem Fahrrad unterwegs. Da die Opel-Fahrerin wohl nicht weit genug rechts fuhr, stieß sie mit dem Radfahrer zusammen. Wie die Polizei berichtete, hatte sie den Radler nicht gesehen. Der 66-Jährige wurde über die Motorhaube geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Der Mann zog sich Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Den Schaden an dem Auto schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro, den am Fahrrad auf etwa 100 Euro. Auf die 54-Jährige kommt nun eine Anzeige zu.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei warnt davor, Kurven zu schneiden und die eigene Spur zu verlassen. Auch bei vermeintlich freien Straßen drohen Gefahren. Deshalb fordert die Straßenverkehrsordnung, möglichst weit rechts zu fahren. Damit alle sicher ankommen.

