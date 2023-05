Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Holzlaster gekippt um

Am Dienstag kam es bei Schelklingen zu einem Unfall mit einem Holztransporter.

Gegen 5.30 Uhr fuhr ein 44-Jähriger mit einem Laster auf dem Gemeindeverbindungsweg von Tiefenhülen in Richtung Hütten. Auf dem Anhänger waren Holzstämme geladen. Kurz vor Hütten, im Bereich der dortigen Serpentinen, war der Laster in einer scharfen Linkskurve wohl zu schnell. Das Gespann kam nach rechts von der Straße ab. Dabei rutschten Zugmaschine und Anhänger einen Abhang hinunter. Die Zugmaschine kippte auf die rechte Fahrzeugseite und drückte eine Schutzplanke nieder. Nach wenigen Metern abseits des Verbindungsweges wurde das Gespann von Bäumen gestoppt. Die Polizei Ehingen klärt nun die genaue Ursache und den konkreten Hergang des Unfalls. Die Bergung des Lastwagens und des Anhängers übernahm ein Abschleppunternehmen, das auf Schwerlastfahrzeuge spezialisiert ist. Die Polizei schätzt den Schaden am Gespann auf rund 150.000 Euro. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war der Gemeindeverbindungsweg am Vormittag gesperrt. Die Straßenmeisterei richtete eine Umleitung ein. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und Achtsamkeit. Selbst dann, wenn unvorhergesehene Dinge geschehen sollten Verkehrsteilnehmer in der Lage sein, ihr Fahrzeug sicher zum Stehen zu bringen.

