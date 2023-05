Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Nachbarn im Streit

Am Dienstag endete in Eislingen ein Streit unter Nachbarn für einen Mann in der Klinik.

Gegen 13.15 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Schloßstraße zum Streit. Ein 56-Jähriger beschwerte sich bei einer 63-Jährigen, da wohl von ihrem Balkon wiederholt Blüten und Gießwasser auf seine Terrasse gelangten. Während des Streits kam ein 46-jähriger Verwandter der 63-Jährigen hinzu. Der mischte sich ein. Zwischen den beiden Männern eskalierte der Streit. Dabei soll der wütende 56-Jährige einen Rechen gegen das Auto des 46-Jährigen geworfen haben. Der wiederum nahm den Rechen und zerbrach ihn in zwei Teile. Im weiteren Verlauf warf der alkoholisierte 56-Jährige eine Bierflasche auf die Straße. Der 46-Jährige entfernte sich daraufhin und der 56-Jährige verständigte die Polizei. Die kam vor Ort und nahm den Sachverhalt entgegen. Da der 56-Jährige sich wohl beim Aufräumen der Glasscherben seiner Bierflasche schnitt, verständigte die Polizei einen Krankenwagen. Der brachte den Mann zur Versorgung seiner Verletzung in eine Klinik.

Die Polizei Eislingen ermittelt jetzt um festzustellen, was genau passiert ist und wer angezeigt werden muss. Sie rät, Diskussionen in Ruhe und Gelassenheit auszutragen und vor einer Eskalation zu beenden. Falls es notwendig ist, hilft die Polizei gerne, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Sie weiß, wie wichtig eine gute Nachbarschaft ist: Aktive Nachbarschaftshilfe kann Kriminelle fernhalten. Betrüger und Diebe vertrauen oft darauf, dass ihre Machenschaften wie Haustürbetrug, Diebstahl oder Einbruch unentdeckt bleiben. Aufmerksame und gute Nachbarschaft fördert auch die Sicherheit des Einzelnen.

