Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Neustadt i.H.

Gewässerverunreinigung im Neustädter Hafen

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (11.01.) kam es zu einer Gewässerverunreinigung im Stadthafen Neustadt. Zwei Fischkutter mussten eingeschlängelt werden.

Am späten Nachmittag wurde im Hafenbecken Neustadt eine Verschmutzung der Wasseroberfläche festgestellt. Auf einer Fläche von ca. 200 x 50 Metern verunreinigte eine unbekannte Substanz das Wasser im Hafenbereich. Die zuständige Wasserbehörde erschien vor Ort. Sie entnahm Wasserproben und ordnete die Einschlängelung der betroffenen Fläche inklusive zweier darin befindlicher Boote an. Die Feuerwehr Neustadt wurde mit der Beseitigung der Verunreinigung beauftragt.

Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an und werden vom Wasserschutzpolizeirevier Lübeck geführt. Hier wird auch geprüft, ob die beiden Fischkutter mit der Verunreinigung in Zusammenhang gebracht werden können. Den Verursacher erwartet eine Anzeige wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung. Die durch die Reinigung entstandenen Kosten werden ihm ebenfalls in Rechnung gestellt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell