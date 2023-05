Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - E-Scooter geklaut

Dank einer Überwachungskamera konnte die Tat am Sonntag in Eislingen schnell geklärt werden.

Ulm (ots)

Der E-Scooter stand in einem Mehrfamilienhaus in der Kanalstraße. Kurz nach 3 Uhr begab sich der 23-Jährige durch die nicht verschlossene Haustür in das Gebäude. Im Treppenhaus stand der E-Scooter. Den nahm der Dieb mit. Dank einer installierten Überwachungskamera konnte der Täter schnell identifiziert werden. Ein Richter ordnete eine Durchsuchung bei dem 23-Jährigen an. Der E-Scooter konnte dann am Sonntag in einer Gartenhütte bei dem 23-Jährigen gefunden werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

