Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Kind ging unachtsam über die Straße

Am Donnerstag wurde ein Zwölfjähriger von einem Auto erfasst in Uhingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr in der Nassachtalstraße. Dort lief unvermittelt ein Zwölfjähriger auf die Straße. Der 27-jährige Fahrer des Mercedes war in Richtung Uhingen unterwegs. Den Unfall konnte er nicht mehr verhindern und das Kind wurde vom Auto erfasst. Durch den Zusammenstoß stürzte der Zwölfjährige auf die Straße. Nach derzeitigem Stand erlitt er leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Am Mercedes entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Tel. 07335/96260) nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen. Wie die Polizei berichtet, sind an der Unfallstelle mehrere Fahrende vorbeigefahren. Möglicherweise können diese Personen sachdienliche Angaben machen.

Hinweis der Polizei:

Ob als Fußgänger, als Mitfahrer im Auto, unterwegs auf dem Fahrrad oder in öffentlichen Verkehrsmitteln: Immer sind Kinder - als die schwächsten Teilnehmer im Straßenverkehr - ganz besonderen Risiken ausgesetzt. Oft wissen sie die Folgen des eigenen und fremden Verhaltens noch nicht richtig abzuschätzen. Sie geraten deshalb immer wieder in heikle und Gefahr bringende Situationen. Deshalb stellt die Straßenverkehrsordnung Kinder unter besonderen Schutz. Wenn sich Kinder in der Nähe der Straße aufhalten gilt generell: Fuß vom Gas und bremsbereit machen!

Bernd Kurz, Tel. 0731 188-1111

