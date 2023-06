POL-MK: Diebstahl aus Pkw/ Jugendlichen mit Drogen erwischt

Lüdenscheid (ots) - Am Sternplatz auf dem "Rummel in der Stadt" flogen am Wochenende gleich zwei Mal die Fäuste. Ein Unbekannter war dort am Freitagabend mit einem 14-Jährigen, gegen 20:00 Uhr, in eine Rangelei geraten. Der 14-Jährige wurde leicht verletzt. Der Unbekannte wird als 175-180cm groß und mit ...

mehr