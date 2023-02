LPI-GTH: Brand auf der Baustelle

Ilmenau (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Täter gelangten widerrechtlich in ein Gästehaus in der Straße "Neue Sorge" in Pennewitz. Der oder die Unbekannten durchsuchten das Gebäudeinnere und entwendeten anschließend Bargeld. Weiterhin wurde ein Sachschaden von ungefähr 500 Euro verursacht. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen gestern, 17.00 Uhr und heute Morgen, 08.15 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei ...

mehr