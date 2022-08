POL-DO: Unfall zwischen Erwitte/Anröchte und Geseke: A44 in Richtung Kassel zurzeit gesperrt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0859 Weil ein Fahrgast in einer Stadtbahn aggressiv auf eine Fahrausweiskontrolle reagierte, baten die Kontrolleure die Polizei am Donnerstag (4.8.2022) in Dortmund um Hilfe. Der 21-jährige bereits mehrfach wegen Gewalttaten aufgefallene Mann ließ sich - zunächst - auch von der Polizei nicht beruhigen. Ein Team der Fahrradstaffel der ...

mehr