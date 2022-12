Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte Täter sprengen Fahrkartenautomaten in Bemerode - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag, 09.12.2022, haben bislang unbekannte Täter einen Fahrkartenautomaten an der U-Bahnstation Stockholmer Allee auf unbekannte Weise gesprengt. Die Täter flüchteten mit Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover erhielt um 02:06 Uhr die Sicherheitszentrale der hannoverschen Verkehrsbetriebe einen Alarm von einem Fahrkartenautomaten an der U-Bahnstation Stockholmer Allee. Sofort entsandte Polizeikräfte konnten vor Ort nur noch den gesprengten Automaten am Gleis feststellen. Die Täter waren bereits mit Bargeld in unbekannter Höhe flüchtig. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch weitere Polizeikräfte verlief negativ.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Täter, beziehungsweise zu den Tätern, geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden./bo, desch

