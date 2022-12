POL-H: Nachtragsmeldung: 60-Jähriger aus Seelze wohlauf angetroffen

Hannover (ots) - In der Mittwochnacht, 07.12.2022, haben sich vier Täter auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zum Gelände des Hannoveraner Zoos verschafft. Dort entwendeten die vier Männer einen Buggy, mit welchem sie in die Innenstadt fuhren. Dort angekommen stahlen sie zusätzlich einen in einer Baustelle ...

